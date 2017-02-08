الاحتلال يعتقل (15) مواطناً من الضفة

رام الله/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (15) مواطناً من محافظات الضفة، وذلك منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل خمسة شبّان من بلدتي أم طوبا والمكبّر في القدس، وهم: مالك أبو طير، محمد أبو طير، مصطفى أبو طير، محمد القنبر وعبد الله شقيرات.

كما واعتقلت القوات أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: جهاد أحمد ثوابته، فادي فايز طقاطقة، حسن علي حمامرة ومحمد سميح حمامرة.

واعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: الشقيقان سائد وحسن جبريل من مدينة يطا، ووسيم طه أبو ماريا من بلدة بيت أمر.

فيما اعتقل الشّاب مهند سفيان زكي مطر (32 عاماً)، من بلدة ذنابة في محافظة طولكرم، والشّاب هيثم أحمد عساف من بلدة قباطية في محافظة جنين، إضافة إلى اعتقال المواطن إياد دويكات من محافظة نابلس أثناء توجهه للسفر إلى الأردن.