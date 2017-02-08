المانيا برسالة انتقاد حادة لاسرائيل: فقدنا الثقة بالتزامكم بالسلام

بيت لحم/PNN- ترجمة خاصة- ادنت وزارة الخارجية الالمانية في رسالة بعثتها لاسرائيل “قانون التسوية” الذي صادق الكنيست الاسرائيلي عليه بالامس .

ووجهت المانيا في بيان من وزارة خارجيتها انتقادا حادا لاسرائيل ، قالت فيه بأن “اسرائيل” زعزت الثقة بالتزامها بعملية السلام الى اقصى الحدود، وجاء في بيان الخارجية الالمانية: “أن أصدار الكنيست قانونًا يتم بموجبه وبأثر رجعي شرعنة الكثير من المستوطنات المبنية في المناطق المحتلة على أراض فلسطينية خاصة، والتي كانت تُعد تبعًا للفهم الإسرائيلي أيضًا وحتى صدور القانون مستوطنات غير شرعي، قد أصابت هذه الخطوة كثيرين في ألمانيا ممن تربطهم علاقة وثيقة بإسرائيل ويقفون إلى جانبها بخيبة الأمل”.

واكد البيان أن الايمان بالتزام اسرائيل بحل الدولتين لم يعد موجودا وجاء فيه: “إن حل الدولتين القائم على المفاوضات وحده يمكن أن يحقق السلام ويكون في صالح إسرائيل. إن حل الدولتين كان وسيظل أساس سياسة الشرق الأوسط الألمانية.

وبالنظر إلى التحفظات العديدة، التي أكدها مجددًا المدعي العام الإسرائيلي أيضًا، سيكون من الجيد أن يتم إخضاع القانون بصورة عاجلة لفحص قانوني ناقد.

وأشار البيان الى: ” إن الالمان يأملون ويتوقعون أن تجدد الحكومة الإسرائيلية التزامها بحل الدولتين القائم على المفاوضات وأن يدعم ذلك خطوات عملية كما طالبت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط. وبعد التصريحات الغريبة التي صدرت عن بعضٍ من أعضاء الحكومة الذين ينادون بضم أجزاء من الضفة الغربية ويقومون بإعداد مشاريع قوانين بهذا الشأن فقد تحولت القضية إلى قضية مصداقية.”