التعليم بغزة تشرع بتطبيق مشروع “الأمل لدعم تعليم القراءة والكتابة”

غزة/ PNN- شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بتطبيق مشروع الأمل لدعم تعليم القراءة والكتابة في المدارس الحكومية بقطاع غزة.

ويستهدف المشروع 5000 طالب وطالبة من الصفوف الرابع والخامس والسادس في 50 مدرسة حكومية، كما يتضمن تشغيل 100 خريج من تخصص التعليم الأساسي.

ويقوم المشروع على تطبيق برامج وأنشطة تربوية وتعليمية متقدمة بهدف زيادة تمكين الطلبة في مهارات القراءة والكتابة.

وعقدت الوزارة لقاء بمقرها بغزة لمناقشة المشروع بحضور د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي وأ. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي وعدد من المشرفيين التربويين في المديريات.

وقال الدكتور ثابت إن الوزارة تطبق مشروع الأمل لدعم القراءة والكتابة ضمن خططتها للنهوض بالشأن التعليمي وضمن توجهنا للوقوف على أي مشكلة تعليمية ووضع الحلول المناسبة لها وهذا من ضمن التطوير التربوي.

وأكد ثابت أن من شأن هذا المشروع أن يفيد في علاج ضعف القراءة والكتابة عند فئات بعض الطلبة والنهوض بمستواهم التحصيلي.

من جهته أكد مطر أن الوزارة تطبق المشروع في المدارس ضمن خطة فنية تتضمن اختيار معلمين وتدريبهم إضافة إلى اختيار الطلبة المستهدفين ثم إعداد وتطبيق مواد تعليمية علاجية وتنفيذ أنشطة متنوعة مع تقويم مستمر وصولاً لنجاح المشروع وتحقيق هدفه الرئيس بتمكين هؤلاء الطلبة من القراءة والكتابة بالشكل المطلوب.