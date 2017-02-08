اللواء نصار يمثل فلسطين بمؤتمر في جينيف‎ للحد من مخاطر الكوارث

رام الله/ PNN- يشارك الدفاع المدني الفلسطيني ممثلاً بمديره العام اللواء ركن يوسف نصار بمؤتمر دولي حول الشراكات والتشبيك الدولي والهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ بالعاصمة السويسرية جنيف من الفترة بين (6_10) شباط الحالي لتعزيز التعاون مع الدول المشاركة وتبادل الخبرات .

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني ان المؤتمر الدولي في جينيف سيتناول لقاءات عالية المستوى مع اللجنة التوجيهية الاستشارية للبحث والإنقاذ واللجنة التوجيهية لمؤسسة UNDAC وعدد من اللقاءات بين ممثلي الدول المشاركة لبحث الحد من مخاطر الكوارث وتقييمها .

بدوره أكد اللواء ركن نصار على أهمية مثل هذه المؤتمرات الدولية التي تهدف للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني وتبادل الخبرات معها وتنسيق الجهود وتضافرها للحد من المخاطر المحتملة وكذلك تشبيك علاقات متينة مع هذه الدول لتطوير الدفاع المدني الفلسطيني بالمعدات اللازمة وتدريب الطواقم .