عريقات:الرئيس ناقش مع اولاند اعتراف فرنسا بدولة فلسطين والاخير رد بانه يتم تنسيق الموضوع مع اوروبا

باريس /PNN/ قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات صباح اليوم ان الرئيس محمود عباس اوضح امس لنظيره الفرنسي فرانسوا اولاند ان ما تقوم به اسرائيل من قوانين لشرعنة الاستيطان يهدم خيار حل الدولتين .

وطالب عريقات في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم دول اوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين مشيرا الى ان الرئيس عباس ناقش الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين موضحا ان فرنسا طلبت التنسيق مع دول الاتحاد الاوروبي بهذا الخصوص .

الى ذلك اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ان ردود الفعل التي تنتهجها ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تجاه الاستيطان الاسرائيلي تمثل خروجا على الموقف الامريكي نفسه والذي يعتبر اراضي عام 67 اراض محتلة .

وقال عريقات لصوت فلسطين: ان الخطط والقوانين الاسرائيلية تعتبر جرائم حرب تستلزم محاكمة اسرائيل عليها.

واضاف عريقات: ان الرئيس محمود عباس سيلتقي اليوم برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي قبل ان يتوجه الى بلجيكا في زيارة رسمية يلتقي خلالها برئيس الوزراء وعدد من المسؤولين.

على صعيد ذات صلة قال المتحدث باسم حركة فتح في اوروبا جمال نزال: ان القيادة الفلسطينية تواصل عملها مع قادة الدول الاوروبية لالغاء مؤتمر الشراكة الاوروبي الاسرائيلي الذي كان مقررا في ال28 من الشهر الجاري وعدم تأجيله ردا على قانون شرعنة الاستيطان .

وقال نزال: نطالب بإلغاء هذا المؤتمر الذي لم يعقد منذ 2012، حتى لا تفسر حكومة الاحتلال انعقاده كمكافأة على سياساتها المخالفة للقانون الدولي وروح الاتفاق مع أوروبا ومقتضيات استمراره مضيفا ان أوروبا باتت أمام اختبار عصيب نظرا لنتائج تبدل الحكم في الولايات المتحدة، وسعي حكومة نتنياهو للانفلات من القيود الدولية على الاستيطان.