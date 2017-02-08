الحمد الله يبحث مع رئيسة بعثة وكالة التنمية الأمريكية تنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية

رام الله/ PNN- التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه في رام الله، رئيسة بعثة وكالة التنمية الأمريكية الجديدة في فلسطين مونيكا اولسن، بحضور نائب القنصل الأمريكي السيدة دوثري شي، حيث بحث معها سبل دعم الحكومة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في مجالات الطاقة والتعليم والمياه والصحة والبنية التحتية.

وعبر الحمد الله عن أمله في تمتين أواصر التعاون مع وكالة التنمية الأمريكية لتنفيذ مزيد من المشاريع التنموية والحيوية في مختلف المحافظات، بما يساهم في مساندة الحكومة في جهودها لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.