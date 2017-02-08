خليفة يؤكد دعم وزارة الإعلام للإذاعات التعليمية

جنين/ PNN- أكد وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة خلال جولة في الجامعة العربية الأمريكية في جنين أن وجود منبر إذاعي وتلفزيوني يساهم في تأهيل طلبة الإعلام لسوق العمل، ويعزز من قدرات الخريجين، ويقدم رسالة مهنية بعيدة عن تداخلات الإعلان التجاري، خطوة مهمة يجب أن يسعى لتحقيقها كل من يبحث عن الاعلام المهني.

وأضاف على هامش اللقاء برئيس الجامعة البروفيسور علي زيدان أبو زهري أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الوزراء تشجع توفير منصات أكاديمية تدريبية متخصصة لدارسي الإعلام، ترفد سوق العمل بخريجين قادرين على إيصال رسالة شعبنا للعالم، والاندماج في أسواق الاعلام العالمية والعربية بقوة.

وأشار خليفة إلى أن الوزارة ترحب بتوجهات “العربية الأمريكية” لتدشين إذاعة متخصصة بتدريب الطلبة، تكون رائدة ولا تتأثر بتداعيات الإعلان التجاري، وستعكف على تطوير مهارات دارسي الإعلام.

وأكد أن دمج اللغة العربية بالإعلام في الجامعة مهم، ويطور من المضمون المهني، مثلما يقفل الباب أمام الضعف في الإلقاء والمهارات اللغوية، ويوصل رسالة واضحة ومؤثرة يقف خلفها أكاديميون ممارسون للمهنة، وهذا بدوره لا يغني عن تعلم لغات حية أخرى باتت ضرورية لايصال رسالة قادرة على على النفاذ والتأثير.

بدوره قدّم البروفيسور أبو زهري شرحًا عن نشأة الجامعة وتطورها وكلياتها وأقسامها، وبرامجها المميزة، موضحًا أنها أول جامعة خاصة في فلسطين، وأن المستثمرين فيها وضعوا في سلم أولوياتهم خدمة المجتمع المحلي، قبل النظر إلى العائد المادي.

وأوضح أن “العربية الأمريكية ” تعد أحد جسور التواصل مع أهلنا في الداخل، وأن نحو 45% من طلبتها هم من أبناء المناطق المحتلة عام 1948.

وتطرق أبو زهري إلى الخطط التطويرية للجامعة، التي تأتي في سياقها العمل على تحويل قسم علوم الرياضة إلى كلية مستقلة، وتطوير الشق المرتبط في الإعلام من خلال إقامة إذاعة تعليميه ضمن خطة يأتي في سياقها إقامة تلفزيون تعليمي.

وتحدث رئيس الجامعة عن ريادية تخصص اللغة العربية والإعلام وحاجة المجتمع المحلي إليه، مبرزا المستوى المميز لخريجيه.

وتخللت الزيارة جولة على الاستاد البيتي الرياضي المرخص من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وصالة الألعاب الرياضية المقامة وفق المعايير الدولية، وأبرز مرافق الجامعة، وأقسامها. ومخطط إقامة الأستوديو التلفزيوني التعليمي، وتفقد غرف الغزل والاستوديو الخاص بالإذاعة الذي تقدمت الجامعة بطلب ترخيصه لدى وزارة الإعلام.

وضم وفد “الإعلام” مدير مكتب وزارة الاعلام في محافظة جنين محمود ستيتي، مدير دائرة المسموع في داوود داوود، ، ومنسق محافظة طوباس والأغوار الشمالية عبد الباسط خلف. فيما تشكل وفد الجامعة من النائب الأكاديمي د.علاء حمارشة، ومساعد الرئيس للشؤون الإدارية والمالية أ.فالح أبو عرة، وعميد كلية الآداب د.محمد دوابشة، ورئيس قسم اللغة العربية والإعلام د.عماد أبو حسن، وأستاذ الصحافة والإعلام د.محمود خلوف، ومدير العلاقات العامة أ.فتحي عمور.