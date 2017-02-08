توغل محدود لآليات الاحتلال شمال بيت حانون

بيت حانون/PNN- توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الزراعية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

وبحسب المصادر المحلية فإن سبع آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وأربع دبابات انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة على الشريط الحدودي شمال بيت حانون، وتوغلت لمسافة 150 متراً في أراضي المواطنين الزراعية شمال البلدة.

وأوضح أن جرافات الاحتلال قامت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين وسط إطلاق نار في المكان وتحليق لطائرات استطلاع في الأجواء.

وتتعمد آليات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها.