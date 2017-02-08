تدهور الوضع الصحي للأسير منتصر ابو عليا

رام الله/ PNN – قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير منتصر ابو عليا من محافظة رام الله والبيرة.

ونقل محامي نادي الأسير، خالد محاجنة، خلال زيارة أجراها له في سجن “النقب الصحراوي”، أن الأسير يعاني منذ تاريخ اعتقاله عام 2013، من مشاكل في الحلق والمريء، والمعدة، ولديه، صعوبة في الأكل والشرب، ويتقيأ باستمرار.

وأضاف الأسير ابو عليا للمحامي محاجنة، “أنه ومنذ ستة شهور، بدأ وضعه يزداد سوءاً، فقد أصبح يعاني من صعوبة في النوم، بسبب التقيؤ الدائم، إضافة إلى صعوبة في التنفس، كما وفقدَ من وزنه مؤخراً 10 كغم.”

بالمقابل فإن إدارة سجون الاحتلال تُماطل بتقديم العلاج اللازم له، وإن قامت بنقله للمستشفيات، فإن عملية نقله تفاقم من معاناته، بسبب عربة “البوسطة”، وفي هذا الإطار ذكر الأسير ابو عليا، ” أن الأطباء أبلغوه أنه بحاجة إلى عملية جراحية للمريء، بأسرع وقت.”

من الجدير ذكره، أن الأسير ابو عليا، محكوم بالسجن الفعلي نحو أربع سنوات، وله شقيق أسير وهو مهتدى ابو عليا، ويقضي نفس حُكم شقيقه، علماً أن تاريخ الإفراج عنهما سيكون في الثالث عشر من شباط الجاري.