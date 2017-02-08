الحكومة التشيكية تعترض على قانون الكنيست بتشريع المستوطنات الإسرائيلية

رام الله/PNN- أصدرت وزارة الشؤون الخارجية التشيكية، بيانا يتعرض لموافقة الكنيست الإسرائيلي، على قانون يشرع المستوطنات الإسرائيلية المعروف باسم قانون التسوية، بعد أن جرى إقراره من قبل الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، بهدف تشريع بناء 6000 وحدة سكنية، في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وحثت الحكومة التشيكية الطرفين، على عدم القيام بأية خطوات أحادية تؤثر على محادثات السلام، وتعيد التوتر من جديد، كما دعتهما إلى التأكيد من خلال سياساتهما وإجراءاتهما على أنهما يلتزمان بحل الدولتين، والقيام بخطوات تساعد على ذلك.

الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية التشيكي، لوبومير زاؤوراليك، قد مثل بلاده في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين الماضي، الذي رفض قرارات واجراءات إسرائيل الأخيرة حول الاستيطان، وتحفظ على عقد لقاء القمة السياسية الأوروبية الإسرائيلية، نهاية هذا الشهر، احتجاجا على القرارات الإسرائيلية، بشأن ضم أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة.