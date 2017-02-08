وفد فني فلسطيني إلى موريتانيا لتقديم الدعم في مجال الزراعة

رام الله/PNN- يواصل وفد الخبراء الزراعيين الفلسطينيين برنامج عمله في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ولذلك لليوم الرابع على التوالي، في زيارة تستمر لمدة 10 أيام، تهدف إلى تقديم الدعم والخبرة الزراعية إلى موريتانيا. ويضم الوفد خيرة من خبراء فلسطين الزراعيين من وزارة الزراعة الفلسطينية، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.

وتعد هذه الزيارة استكمالاً لمهام الوفود السابقة التي زارت موريتانيا خلال الأشهر الماضية لغرض استكمال تشخيص احتياجات موريتانيا في مجال الزراعة، وبلورة الأهداف المطلوبة للتنمية في موريتانيا، وتشخيص تبادل المعارف والخبرات بين دولة فلسطين والجمهورية الاسلامية الموريتانية وبنك الإسلامي للتنمية بجدة-الجهة الداعمة لهذا البرنامج-.

وتأتي مشاركة الوكالة الفلسطينية في هذا البرنامج في إطار شراكتها الاستراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ عدد من برامج التعاون مع الدول العربية والإفريقية وتحديداً برنامج التضامن من خلال التنمية؛ انطلاقاً من أهداف الوكالة في تقديم المساعدة الإنمائية والدعم الفني للدول الصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني؛ من خلال افادتها بالخبرات الفلسطينية في الداخل والخارج، بما يجعل فلسطين من الدول المانحة للموارد البشرية والمعرفية.

وقامت سفارة دولة فلسطين في موريتانيا وبالتعاون مع الجهات المحلية الموريتانية وخاصة وزارتي الاقتصاد والمالية بتوفير الإمكانيات اللازمة لاستقبال وإقامة وتحرك الوفد، حيث قام السفير دياب اللوح وأركان السفارة والمسؤولين الموريتانيين في استقبال الوفد بمطار نواكشوط الدولي، وتم وتوزع اعضاء الوفد على مجموعات عمل لإنجاز مهامه بأسرع وقت ممكن، وتبادل مسودات مشاريع مذكرات تعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والصيد البحري.

من الجدير بالذكر انه جرى توقيع مذكرة تعاون في مجال الزارعة في يوليو 2016 واتفاقيات اخرى في مجال التشاور السياسي وتشجيع وحماية الاستثمار وتشكيل لجنة وزارية عليا بين البلدين برئاسة وزير الخارجية من الطرفين خلال زيارة الرئيس محمود عباس لموريتانيا في سبتمبر 2016. كما أن هناك برنامج يتعلق بتعزيز قدرات موريتانيا في مجالات الطاقة والطب تشرف على تنفيذه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات الشريكة محلياً ودولياً.