طالبات مدرسة الشهيدة منتهى الحوراني تطلع المحافظ رمضان على احتياجاتها التربوية

جنين/PNN- طالبت طالبات مدرسة الشهيدة منتهى الحوراني في مدينة جنين ، محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان تحقيق عدد من الاحتياجات التي والضروريات الملحة التي تفتقر لها المدرسة . جاء ذلك خلال استقبال المحافظ رمضان ، اليوم الأربعاء ، وفدا من المدرسة ضم : مديرة المدرسة سهى لحلوح والمربية خضرة قصراوي ، والمرشدة التربوية شفا عزموطي ولجنة المدرسة المكونة من طالبات الصف الثالث والرابع لأساسي وبحضور مديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي .

وأشارت المديرة سهى لحلوح إلى ضعف قدرة المدرسة في تغطية احتياجاتها التي من شأنها الارتقاء بالمدرسة ، وتوفير الأمن والرضا للطالبات . وأشادت في ذات الوقت بدور المحافظ في تحقيق الأمن وتسييد القانون ونشر ثقافة السلم الأهلي الاجتماعي وفرض النظام وصولا إلى تعزيز سياسة التنمية الشاملة .

وقدمت طالبتين مقطع تمثلي ” سكيتش ” يعبر عن الاحتياجات التي تضمنت : تعبيد ساحة المدرسة ، وتوفير دورية للشرطة لتأمين الطالبات لأن المؤسسة التربوية في شارع رئيسي حيوي ، وتوفير بيئة خضراء في محيط المدرسة .

من جهته شكر المحافظ رمضان إدارة المدرسة على حرصها في توفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطالبات . ومشيرا إلى أن هذه المطالب هي حق تربوي ينظم المسيرة التعليمية داخل المدارس . مؤكدا أهمية دعم قطاع التعليم والأجيال الناشئة على اعتبار أنهم عماد المستقبل لدولة فلسطين ووعد المحافظ بزيارة المدرسة والاطلاع على أوضاعها لبحث سبل تقديم الدعم اللازم بالتعاون مع المؤسسات الداعمة لتحقيق بيئة تعليمية مريحة بكافة الوسائل التربوية .

وفي نهاية اللقاء قدمت إدارة المدرسة والطالبات هدية رمزية للمحافظ .