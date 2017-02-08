التربية وبيالارا تناقشان تطوير مضامين دليل التربية الإعلامية للمعلمين

رام الله/ PNN- ناقش إعلاميون وتربويون من وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب “بيالارا” سبل تطوير مضامين ومحاور دليل التربية الإعلامية للمعلمين، الذي سيشكل مرجعاً على مستوى فلسطين والمنطقة في مجال التربية الإعلامية، ومحفزاً لتوظيف المعارف والنشاطات التي يشملها هذا الدليل بشكل تشاركي وتفاعلي بما يسهم في تحقيق الغايات التربوية.

جاء ذلك خلال لقاء عمل نظمته وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب “بيالارا”، وأكاديمية دويتشه فيلة، اليوم، في مدينة أريحا.

وشارك في اللقاء مدير عام بيالارا هانيا البيطار، ومدير الإعلام التربوي في وزارة التربية عبد الحكيم أبو جاموس، ومنسقة المشروع من أكاديمية دويتشه فيلة فيرينا فندش، ومنسقة المشروع من بيالارا غدير منصور، ومسؤول العلاقات العامة في بيالارا حلمي أبو عطوان، ورئيس قسم النشرات والمطبوعات في الوزارة ريما الأحمد، ورئيس قسم الصحافة والإعلام التربوي في الوزارة ثائر ثابت.

وأشارت البيطار إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في سياق مناقشة مضامين الدليل ومكوناته وإبداء الملاحظات حوله وإضافة التعديلات التي من شأنها الخروج بدليل عصري يلبي الاحتياجات المطلوبة.

ولفتت البيطار إلى أن الهيئة وبالشراكة مع التربية ودويتشه فيلة سيطلقون الدليل خلال مؤتمر صحافي مشترك سيتم الإعلان رسمياً عنه.

من جهته، أكد أبو جاموس دور الدليل في خدمة موضوعات التربية الإعلامية خاصة عبر الاستفادة من التجارب الرائدة والبرامج التي استهدفت عديد المدارس والمؤسسات التربوية، موضحاً أن الدليل يعد أداة فاعلة وقابلة للتطبيق العملي في إطار التربية الإعلامية المدرسية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الشركاء الملاحظات حول الدليل؛ بغية تطويره وتجويده حتى يكون مخرجاً جيداً بين الطلبة والمعلمين والمؤسسات الناشطة والمهتمة في المجالين الإعلامي والتربوي.

يشار إلى أن التربية وبيالارا بدؤوا قبل ثلاث سنوات بتنفيذ المشروع في ثماني مدارس بالضفة الغربية؛ تابعة لمديرية التربية والتعليم في ضواحي القدس، إضافة إلى مدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في مخيم قلنديا شمال القدس، وكذلك مدرستين في قطاع غزة، وتنويان خلال هذا العام إضافة عدد من المدارس الجديدة في رام الله وأريحا التي سيتم فيها تنفيذ المشروع بحلته الجديدة، وتوزيع الدليل التدريبي على أوسع نطاق من خلال التعاون مع الوزارة وأقسام العلاقات العامة في مديريات التربية والتعليم.