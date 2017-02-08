تربية قلقيلية تستضيف العالم الفلسطيني حكمت هلال في برنامج تحفيز الابداع لطلبة المدارس

قلقيلية/ PNN- ضمن مبادرة “من قصة نجاحكم نستلهم الابداع” التي تنفذها مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية وتستهدف طلبة المدارس من الصف العاشر الاساسي، وتستضيف شخصيات مجتمعية ريادية حققت الابداع على المستويين الوطني والعالمي، استضافت مديرية التربية العالم الفلسطيني أ. د. حكمت هلال الحاصل على درجة الاستاذية في العلوم، واستاذ الكيمياء غير العضوية في جامعة النجاح الوطنية، ومجموعة من الجامعات العالمية في كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية.

نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم افتتحت اللقاء بالترحيب بالمبدع الفلسطيني حكمت هلال، وبالطلبة ومدرسيهم، موضحة بان فكرة المبادرة تهدف الى الاستفادة من قصص نجاح رائدة في فلسطين وفي العالم، وتعزيز الدافعية نحو التعلم والاصرار على تحقيق النجاح، واستلهام تلك القصص لتحفيز الطلبة للإبداع والتميّز، وشكرت فحماوي ضيف برنامج التحفيز أ. د. حكمت هلال على تلبية الدعوة والمشاركة في اللقاء مع الطلبة.

من جانبه استعرض د. هلال مع الطلبة المشاركين رحلة نجاحه والتي بدأت منذ نصف قرن من الزمن، وتدرجه في رحلة العلم، لغاية وصوله الى درجة الاستاذية في العلوم، والتي تعتبر من الدرجات النادرة والمحدودة عالميا، وناقش د. هلال مع الطلبة التعامل مع الضغوطات وصولا للنجاح والابداع، وكذلك اهمية تحمل المسؤولية، ووضع اهداف عليا والعمل بجد واجتهاد لتحقيق تلك الاهداف من خلال منهج علمي، بعيدا عن الاعتباطية والارتجال والعشوائية، كما حث هلال الطلبة الى قهر الصعاب، وعدم الركون للراحة والخمول، خاصة في هذه المرحلة العمرية، كما ناقش معهم التحديات التي واجهها في رحلته الاكاديمية، وخاصة في فوزه بالمركز الاول في جائزة عالمية في مجال “الطاقة والبيئة” وفي ظل تنافس مئات الابحاث والمشاريع من 34 دولة في العالم، حيث اثبتت فلسطين من خلال د. حكمت وزملاؤه من العلماء والمثابرين ان تترك بصمة واضحة في سجل العلوم في العالم.

وقد ابدى الطلبة سعادتهم للمشاركة باللقاء، وتعرفهم على قصة نجاح العالم الفلسطيني حكمت هلال، والذي شكّل لهم قيمة مضافة ونوعية في حياتهم الاكاديمية والشخصية.