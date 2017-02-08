استئناف رام الله تدين متهمين في عدد من القضايا بينها القتل القصد

رام الله/PNN- أصدرت محكمة استئناف رام الله، احكاما في قضايا قتل قصد، تداول سلع ومنتجات مستوطنات، سرقة وحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف أ.رانية التميمي وحصلت على قرار بالإدانة .

حيث ادانت المحكمة المتهم (ف.س) من مدينة رام الله بتهمة تداول سلع ومنتجات مستوطنات خلافا لأحكام المادة 14ف 1 و 2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية قيمتها 5,000 دينار أردني.

وكذلك أدانت محكمة الاستئناف المتهم (ش.أ) من مدينة جنين بتهمة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.

فيما أصدرت محكمة الاستئناف حكما في قضية سرقة خلافا لأحكام المادة 400 من قانون العقوبات بحق المتهمين (أ.خ) و (غ.ع) من مدينة نابلس وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (أ.ش) بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا لاحكام المادة 7 و 8 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس مدة 8 شهور.