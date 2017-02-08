وزارة الاوقاف تنظم ورشة عمل لمناقشة الية تسجيل الحجاج للموسم الحالي

رام الله/PNN- نظمت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اليوم الاربعاء ورشة عمل لمناقشة الية تسجيل الحجاج لهذا الموسم 1438 هـ- 2017م في التجمعات السكانية المعتمدة بالاضافة الى مناقشة المسجلين السابقين على نظام الدور وكشوفاتهم .

واوضح سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية خلال افتتاحه ورشة العمل ان مناقشة قضايا الحج في هذا الوقت وبشكل مبكر سيعود بالفائدة على حجاج بيت الله الحرام وخاصة اختيار الاسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي في كل تجمع بما يتناسب والحصة المقررة له .

مضيفا ان وزارة الأوقاف تعمل كل جهدها لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتسهيل عليهم مع التاكيد على ضرورة ان يلتزم كافة المواطنين الراغبين بالتسجيل بالأنظمة والقوانين المعمول بها .

بدوره قدم حسام ابو الرب الوكيل المساعد للحج والعمرة لمحة عن التعليمات الادارية والمالية للحج وكافة التعليمات المنظمة لموسم الحج والتي سيتم العمل بها في موسم الحج الحالي .

واشار ابو الرب انه وبسبب تزايد اعداد المناطق التي سيفتح فيها التسجيل وكثافة اعداد المواطنين الراغبين بالتسجيل فان الادارة العامة للحج والعمرة ستعمل على فتح باب تاكيد التسجيل بشكل موسع وبشتى الوسائل وذلك حفاظا على حقوق المواطنين .

وشارك بالورشة مدراء الاوقاف وطواقم العمل المطلوبة لاستكمال التسجيل والادارة العامة للحج والعمرة والادارة العامة للشؤون المالية والادارة العامة للشؤون الادارية ودائرة الحاسوب .