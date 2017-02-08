الاحتلال يصدر (31) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم صحفي

رام الله/PNN- أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر” أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم صحفي، وذلك في الفترة الواقعة بين الأول والثامن من شباط/ فبراير الجاري.

وبيّن محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم الأربعاء، أن أمراً لمدّة ستة شهور صدر بحقّ الأسير الصحفي محمد القيق، والمضرب لليوم الثالث على التوالي، علماً أنه معتقل منذ تاريخ 16 كانون الثاني/ يناير المنصرم، وهو أسير محرّر كان قد خاض إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري العام الماضي، واستمر لمدة (94) يوماً.

وأضاف المحامي أن من بين الأوامر الصّادرة تسعة أوامر صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأوامر صدرت بحقّ الأسرى:

1. نعمان صالح حامد، رام الله، 4 شهور أمر جديد

2. آدم عرفات الحروب، الخليل، 5 شهور تمديد

3. عز الدين جميل طيطي، الخليل، أمر جديد

4. أحمد أسعد خليفة، جنين، 4 شهور أمر جديد

5. محمد داود ربايعة، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

6. محمد أديب القيق، الخليل، 6 شهور أمر جديد

7. شادي محمد أبو عجمية، الخليل، 6 شهور تمديد

8. ماجد محمد العزة، بيت لحم، 4 شهور تمديد

9. أحمد محمد أبو نصر، رام الله، 3 شهور تمديد

10. جمال جميل برهم، طولكرم، 3 شهور تمديد

11. جمال مصطفى قطنة، رام الله، 4 شهور تمديد

12. شاهر علي الراعي، قلقيلية، 3 شهور تمديد

13. نديم راسم اخليل، الخليل، 4 شهور تمديد

14. مهدي محمود شريتح، رام الله، 4 شهور تمديد

15. محمد هشام شريتح، رام الله، 4 شهور تمديد

16. محمد أحمد ريماوي، رام الله، 3 شهور تمديد

17. أنس محمود قعقور، جنين، 3 شهور تمديد

18. ماهر علي القاضي، رام الله، 4 شهور تمديد

19. عبد المحسن علي زماعرة، الخليل، 4 شهور تمديد

20. زهير علي حميدان، القدس، 6 شهور تمديد

21. محمد أسعد أبو خليفة، جنين، 6 شهور تمديد

22. صلاح محمود عطية، رام الله، 6 شهور تمديد

23. أشرف محمد عواد، رام الله، 4 شهور تمديد

24. مشير عبد القادر شحاتيت، الخليل، 4 شهور تمديد

25. معتز رجا زيدات، رام الله، 4 شهور تمديد

26. أحمد عبد الكريم محمد، رام الله، 4 شهور أمر جديد

27. علاء محمد زكارنة، جنين، 6 شهور أمر جديد

28. حاتم أحمد سويطي، الخليل، 6 شهور تمديد

29. أيمن علي أبو عرقوب، الخليل، 6 شهور أمر جديد

30. بسام جودت عدوان، القدس، 6 شهور تمديد

31. عمر محمد أبو لطيفة، رام الله، 4 شهور أمر جديد