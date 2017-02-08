مذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة الفساد والهيئة الإسلامية المسيحية

رام الله/PNN- وقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها الاستاذ رفيق النتشة والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ممثلة بأمينها العام الدكتور حنا عيسى، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم وتعاون مشتركة، وذلك في مقر هيئة مكافحة الفساد برام الله، بحضور النائب العام المساعد أ.أكرم الخطيب وعدداً من العاملين في الهيئتين.

تهدف الاتفاقية الى تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد، من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المدني الفاعل في جهود مكافحة الفساد وبشكل خاص في مجالي التثقيف والتوعية وبناء القدرات، وتعزيز مشاركة الهيئات المحلية والمؤسسات التعليمية وعلماء الدين في جهود مكافحة الفساد، وتصميم حملات إعلامية مستمرة مثل اعداد حلقات تلفزيونية حول الفساد وأسبابه وأبعاده ومضامينه ومؤشراته ونتائجه وآليات مكافحته.

وعبر النتشة عن تقديره الشديد بما تقوم به الهيئة الاسلامية المسيحية من أعمال وإنجازات ، مثمناً التعاون المشترك لما له من نتائج ايجابية مثمرة في خدمة الوطن بطرق علمية حضارية، مشيداً بالعلاقات الاجتماعية المتينة التي أقرتهما الإسلام والمسيحية، وكان نتاجها هذا التآخي والتعايش الإسلامي المسيحي الجميل، التي تعتبر فلسطين نموذجاً رائعاً له. معتبراً هذه الخطة واعدة تساعد بشكل جدي في مشاركة علماء الدين المسلمين والمسيحيين والسامريين في نهضة المجتمع لدورهم في مكافحة الفساد في فلسطين .

مضيفاً انه هناك الكثير من التحولات الايجابية التي تحصل في ادارة المال العام ومعايير الشراء العام والمساواة في تقديم الخدمات .وختم بالقول نحن نطمح أن نرى مجتمعاً فلسطينياً خالياً من الفساد بالقريب العاجل.

من جهته ثمَن الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى عن سعادته بلقاء النتشة واصفاً اياه قامة من قامات المدافعين عن هذا الوطن بتاريخه النضالي والدبلوماسي .

وأشاد عيسى بالاتفاق والتعاون المشترك بين الهيئة الإسلامية المسيحية وهيئة مكافحة الفساد، معبراً عن سعادته بعقد نشاطات توعية مشتركة للمجتمع الديني الإسلامي المسيحي للحد من هذه الظاهرة والآفة الخطيرة ‘الفساد’ التي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع.

وبعمل هيئة مكافحة الفساد بما تبذله من جهد كبير في مكافحة الفساد لإرساء دعائم الأمن والاستقرار لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أسس وقواعد صحيحة ونزيهة.

وأكد د. عيسى أن الأديان جميعها تناولت الفساد ودعت إلى ضرورة محاربته والحد منه لما له من أثر سلبي كبير على المجتمع، فالقرآن الكريم والإنجيل المقدس تزخر سورهما بالعديد من الآيات التي تحارب الفساد، معبراً عن بالغ سعادته بهذا التعاون الهام والرائد، مؤكداً قدرة الهيئة الإسلامية المسيحية وهيئة مكافحة الفساد على تحقيق رؤية الرئيس محمود عباس في نشر الوعي في المجتمع والارتقاء بالدولة الفلسطينية .

يذكر أنه سيتم تنظيم لقاءات توعوية تستهدف كل من طلبة الجامعات والعاملين والمتطوعين في المؤسسات النسوية والشباب والمؤسسات المقدسية حول الموروث الديني ومكافحة الفساد .

وأيضاً سيتم تنظيم مؤتمر سنوي بمشاركة تستهدف 300 من علماء الدين المسلمين والمسيحين والسامرين وحلقات تلفزيونية في نفس السياق.