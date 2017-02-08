الشرطة تتلف قذيفة قديمة عثر عليها في مخيم جنين

جنين/PNN- أتلفت الشرطة، اليوم الأربعاء، جسما مشبوها، عثر عليه في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات إلى فرع عمليات شرطة المحافظة تفيد بعثور أحد المواطنين على جسم مشبوه في المخيم، تحركت قوة من فرع هندسة المتفجرات إلى المكان المذكور، وبالكشف عليه تبين أنه عبارة عن قذيفة قديمة، وجرى التعامل معها وإتلافها بعد اتخاذ كافة احتياطات الأمان اللازمة أصولا.

وأهابت الشرطة، بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن هذه الأجسام المشبوهة بمجرد العثور عليها وعدم التعامل معها أو الاقتراب منها، والاتصال مباشرة على رقم الشرطة (100)، لتوجيه الطاقم الشرطي المختص بالتعامل مع هذه الأجسام.