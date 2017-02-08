الاسير الجريح عمر ابو حسين استعاد وعيه ووضعه الصحي مستقر

رام الله/PNN- أكد محامي نادي الأسير الفلسطيني، رائد محاميد، أن الوضع الصحي للأسير الجريح عمر نذير ابو حسين (24 عاماً)، من بلدة عابود، في محافظة رام الله والبيرة، “مستقر وقد استعاد وعيه.”

وأضاف المحامي محاميد خلال زيارة أجراها له، “أن الأسير ابو حسين خضع لعدة عمليات جراحية في مستشفى “تل هشومير” الإسرائيلي، منذ تاريخ اعتقاله، في 25 من يناير المنصرم.”

يذكر أن الأسير ابو حسين، تعرض لخمس إصابات في عدة أنحاء من جسده، واحدة في كف قدمه اليمنى، وإصابة في يده اليمنى، ورصاصه في صدره، وأخرى في بطنه، إضافة إلى إصابة خامسة في رأسه.