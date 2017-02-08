معايعة تلتقي نظيرها التركي في رام الله

رام الله/PNN- استقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة نظيرها نابي أوجي وزير السياحة والثقافة التركي وذلك بحضور القنصل التركي العام ووفد كبير من رجال الاعمال وممثلي قطاع السياحة التركي، حيث جرى القاء بمقر وزارة السياحة والاثار بمدينة رام الله.

بالبداية وضعت الوزيرة معايعة نظيرها التركي في صورة اخر التطورات الجارية للقطاع السياحي الفلسطيني، متحدثة عن أهمية زيارة الوفود التركية للمدن الفلسطينية المختلفة ومن خلال برامج سياحية فلسطينية تعتمد على استخدام المنشآت السياحية الفلسطينية والتعامل مع القطاع السياحي الفلسطيني بشكل مباشر، ومؤكده على أهمية الاستمرار في دعم وتطوير اعداد الوفود السياحة التركية الوافد الى فلسطين، هذه الوفود والتي عملت على المساعدة في دعم وتطوير العلاقة المباشرة بين القطاع السياحي الفلسطيني مع نظيره التركي.

وتباحث الطرفان في سبل مواجهة الاعتداءات المتكررة و الحفريات الإسرائيلية غير الشرعية خاصة في محيط المسجد الأقصى وفي مدينة القدس و أهمية التوجه للمنظمات الدولية المختصة لمواجهة هذه التعديات و كذلك تطرق الاجتماع للحديث حول ترتيب لقاءات ثنائية تجمع القطاع السياحي الفلسطيني مع نظيرة التركي للتباحث في انتاج البرامج السياحي فلسطينية تركية مشتركة، بالإضافة لدعم الترويج السياحي الفلسطيني لدى الجمهورية التركية برعاية تركية لضمان أفضل التشبيك بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره التركي حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارة في شهر أيار القادم تضم مجموعة من وكالات السياحة و السفر الاتراك الى فلسطين.

و قد تم الاتفاق أيضا على قيام الجانب التركي بتدريب 50 شخص من العاملين في القطاع السياحي الخاص لمدة 3 اشهر في تركيا و كذلك استعد الجانب التركي بتوفر 15 منحة طلابية للطلبة الفلسطينيين للدراسة في مجال السياحة إضافة الى توفير دورات تدريبية للأدلاء السياحيين الفلسطينيين في اللغة التركية.

وكانت الوزيرة معايعة قد وجهت الدعوة لنظيرها التركي لزيارة فلسطين خلال زيارتها للجمهورية التركية للمشاركة في فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض ايميت السياحي الدولي (معرض شرق البحر الأبيض المتوسط للسياحة والسفر) وذلك الاطلاع عن كثب على ما يمتلكه القطاع السياحي الفلسطيني من إمكانيات تؤهله ليكون القطاع السياحي الأهم على مستوى المنطقة، ولتكون زيارة وزير السياحة التركي رسالة قوية بان القطاع السياحي الفلسطيني قوي وقادر على استقبال الوفود في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام.

ومن جهته أكد وزير الثقافة والسياحة التركي نابي أوجي بان زيارته تشمل دولة فلسطين تلبية لدعوة الوزيرة معايعةً، مؤكداً استعداد تركيا للتعاون مع الاشقاء في فلسطين لدعم القطاع السياحي الفلسطيني بأعداد سياحية تركية جديدة، فضلا عن التعاون في مجال الترويج السياحي العالم، مبرقا الشكر للوزيرة معايعة على استقبالها وتعاونها الكبير والمثمر لما فيه خدمة للبلدين الشقيقين.