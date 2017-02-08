الدفاع المدني لـPNN: وفاة مواطن 35 عام بحريق مؤسسة للمعاقين في بيت جالا

بيت لحم/PNN- توفي مواطن فلسطيني، اليوم الاربعاء، في حريق شب في مؤسسة “ياميما” التي تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة في مدينة بيت جالا شمال غرب محافظة بيت لحم.

وقال جهاز الدفاع المدني في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN: ان مواطنا يبلغ من العمر 35 عاما توفي في جراء اندلاع حريق لم تعرف اسبابه بعد في المؤسسة، ما إلى أنه اصيب بحروق في جميع انحاء جسده وتوفي بالمكان.

وأكد الدفاع المدني أنه استطاع السيطرة على الحريق واخماده، كما وتمكن الجهاز من اخلاء المبنى قبل وقوع اصابات.

كما واضاف أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة اسباب الحريق الذي شب بالمؤسسة، ولمعرفة أسباب وفاة الشاب.