بالصور: الضابطة الجمركية تضبط ادوية زراعية وبيطرية منتهية الصلاحية

جنبن/PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، اليوم الاربعاء، في محافظة جنين 476 علبة ادوية زراعية وبيطرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام .

واشار بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام للضابطة الجمركية وصل PNN نسخة عنه: انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات مسبقه حول وجودها في احدى المخازن التجارية بالمدنية، حيث تم تحريك دورية الى المكان وتفتيشه ومصادرة الكمية والتحفظ عليها وبحضور جهات الاختصاص في وزارة الزراعة وبعد معاينة المضبوطات من طرفهم تبين عدم صلاحيتها لانتهاء تاريخها، واقرت اتلافها واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .