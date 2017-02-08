بلدية دورا تشارك في عرض مشروع بارد المنفذ من مؤسسة النيزك وابو زنيد يؤكد ان القوة الحقيقية في المستقبل تكمن في قوة المعرفة‎

الخليل/PNN- شاركت بلدية دورا، اليوم الأربعاء، في فعاليات مشروع “بادر”، الذي يستهدف طلبة المدارس، من خلاله يقومون باتبتكار مشاريع كمبادرات يتم اختيار أفضلها والعمل على تنفيذها.

وعقدت الفعاليات بتنظيم مؤسسة النيزك التي تشرف على المبادرات، وذلك في المركز الثقافي في المدينة، حيث بدى واضحاً ان المبادرات الطلابية في مجملها تخدم البيئة التي يعيشون فيها.

بدوره، قال نائب رئيس البلدية د.على ابوزنيد إن نقاط القوة الحقيقية في المستقبل تكمن في قوة المعرفة، “انا منحاز دائما للطلبة الذين يبذلون الجهد لوضع مبادرات خلّاقة، ونحن كبلدية ندعم بقدر ما نستطيع المبادرات التي تهدف إلى بناء وصقل قدرات الطلبة في مجالات التفكير الناقد وحل المشكلات، وتعزيز المعرفة والبحث والانتاج وتنمية روح المبادرة”.

وفي سياق ذي صلة، عقدت البلدية اليوم اجتماعاً ناقش الجهود التي بذلتها البلدية في دعم مدارس المدينة.

الاجتماع ثلاثون مديراً يمثلون المدارس كافة بحضور مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل، حيث استعرض الاجتماع أبرز الجهود والنجاحات والاخفاقات، في سبيل الوصول الى تقييم يرسم خطّة التعاون خلال العام 2017.