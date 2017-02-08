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جدة – عمر ابراهيم

الشعور بحرقان فى الجزء العلوى من المعدة أمر يسبب الإزعاج للكثيرين، ويأتي هذا الألم عادة بعد تناول الطعام.

ومن أهم الأسباب الرئيسية للشعور بهذه الحالة هو التوتر والقلق أو تناول الكثير من الكربوهيدرات المصنعة أو المكررة أو تناول الأطعمة دون مضغها بشكل صحيح، أو تخطى وجبات الطعام أو التدخين أو عدم الحصول على القدر الكافي من النوم.

توجد بعض الأطعمة التي ينصح الأطباء بتناولها عند الإصابة بحرقان المعدة والتي رصد بعضها موقع “ستيب تو هيلث”

1- الشوفان

يساعد الشوفان بشكل كبير على تهدئة الشعور بحرقان المعدة، فينصح الأطباء الاشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بالحفاظ على تناوله يومياً مع وجبة الإفطار.

2- الزنجبيل

تؤكد الدراسات أن الزنجبيل من أفضل الأطعمة التي تكافح الحمض الذى يتسبب فى الشعور بهذا الحرقان فهو يعمل كمضاد للالتهابات التي تصيب الجهاز الهضمي.

3- الموز

يحتوى الموز على رقم هيدروجيني 5.6. وهذا يعنى أنه يكافح الحمض الذى يسبب الشعور بالحرقان، لذلك ينصح الأطباء بتناول ثمرة موز يومياً.

4- البطيخ

ينصح الأطباء بتناول البطيخ حال الإصابة بالحموضة المعوية فهو يساعد بشكل كبير على تنظيم مستويات الحمض الموجود في المعدة.

5- الدجاج أو الديك الرومى

اللحوم البيضاء من أفضل علاجات الحموضة المعوية لكن يحذر الأطباء من تناول جلد هذه اللحوم لأنها تحتوى على نسب عالية من الدهون.

6- الأرز

الأرز أيضاً من الأطعمة التي تعالج مشكلة الحموضة المعوية خاصة الأرز الأبيض.