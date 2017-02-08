محافظ سلطة النقد الفلسطينية يستقبل ممثل جمهورية مالطا لدى فلسطين

رام الله/PNN/ استقبل اليوم محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في مقر سلطة النقد برام الله، ممثل جمهورية مالطا لدى فلسطين السيد روبن غاوتشي، بهدف بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات الاقتصادية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص.

ورحب الشوا بالسيد غاوتشي، وعبر عن تقديره للدور الذي يقوم به وتقوم به بلاده في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة وأن جمهورية مالطا تتولى الآن رئاسة الاتحاد الأوروبي الذي يلعب دوراً هاماً في مختلف القضايا العالمية.

وأطلع الشوا غاوتشي على الجهود التي تبذلها سلطة النقد في النواحي التشريعية والتنظيمية والرقابية، مما جعلها مواكبة لأحدث التطورات المصرفية العالمية، وانعكس ذلك بالإيجاب على الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي يتمتع بالمتانة والاستقرار على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأعرب غاوتشي عن استعداد بلاده الدائم لدعم الشعب الفلسطيني، وتطوير العلاقات الثنائية المباشرة والمشتركة مع فلسطين، وتعزيز وتوسيع آفاق التعاون معها في مختلف الميادين ومنها المالي والمصرفي.