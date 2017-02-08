المحافظ البكري يستقبل مدير صحة بيت لحم ويبحث معه بعض الملفات التي تساهم بتطوير الاداء

بيت لحم/PNN/ بحث محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري اليوم الاربعاء مع مدير مديرية صحة بيت لحم الدكتور عماد ابو الغيب الجهود المبذولة لتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين من خلال المؤسسات الصحية الرسمية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ البكري بمدير صحة بيت لحم الدكتور عماد ابو الغيب وهناه بتوليه منصب مدير صحة المحافظة مؤكدا له على دعم المحافظ واسناده للجهود التي تبذلها المديرية مثمنا في الوقت ذاته جهود الدكتور محمد عيسى رزق المدير السابق للصحة ببيت لحم حيث كان نموذجا في العمل والعطاء.

وبحث المحافظ ومدير الصحة اوضاع المديرية والخدمات الصحية المقدمة وابرز الاحتياجات التي تحتاجها بيت لحم واهمها ضرورة وجود مشفى اكبر للمحافظة وهو ما وعد وزير الصحة بالعمل على تحقيقه في الفترة المقبلة وفق المحافظ.

واشار المحافظ الى اهمية تعزيز العمل من خلال مستشفى كبير ومتطور قادر على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل يتناسب مع حجم المحافظة وعدد سكانها كما شدد المحافظ البكري على اهمية تعزيز عمل العيادات الخارجية التابعة لمديرية صحة بيت لحم.

وثمن المحافظ البكري تعاون مديرية صحة بيت لحم بكافة طواقمها واداراتها مشددا على اهمية تعاون المجتمع المحلي والقطاع الخاص لتحمل الاعباء في مجال مهم وحيوي كمجال الصحة موضحا ان الميدرية تعمل على اهية الاستعداد وكانت حاضرة دائما في فترات المنخفضات والطوارئ الى جانب العمل في لجان السلامة العامة وغيرها من اللجان الحكومية.

من جهته طرح ابو الغيب الجهود التي تبذلها مديرية صحة بيت لحم من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين في مختلف المؤسسات سواء مستشفى بيت جالا الحكومي او من خلال العيادات.

وطرح ابو الغيب عددا من الملفات والقضايا التي تساهم في تطوير العمل مشددا على ان الوزارة تبذل جهود كبيرة من اجل توفيرها والعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية.

واشار ابو الغيب الى اهمية تعاون المجتمع المحلي في تقديم الخدمات وبعض الاحتياجات مشيرا الى انه لمس وجود تعاون منكثير من الشخصيات والمؤسسات من اجل المساعدة في دعم قطاع الصحة مشيرا الى بعض الامثلة خلال المنخفض الاخير.