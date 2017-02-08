الطفل محمد الشيخ يحطم رقم جينيس لصالح فلسطين

عمان/PNN – تمكن الطفل العنكبوت محمد الشيخ من تحطيم الرقم القياسي بتقديم أكبر عدد من الدورات حول الجسم بوضعية الصدر على الأرض، ليدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، خلال عرض جماهيري نظم في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، برعاية من شركة الوطنية موبايل.

وقدم الطفل الشيخ عرضا لحركات ذات مرونة عالية يعجز الأشخاص العاديون عن تقديمها، وسط حضور كبير من أهله وعائلته، ووفد من الوطنية موبايل، وآخر من شركة Orange Jordan، إضافة إلى حكام موسوعة جينيس العالمية الذين رصدوا حركات الطفل العنكبوت.

وقال مدير أول الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة شادي القواسمي، إن خروج طفل مثل محمد الشيخ من فلسطين هو فخر لنا جميعا، سواء حطم الرقم القياسي بحركات المرونة التي سيقدمها أم لا، فمجرد إصراره على الوصول إلى هذا الهدف هو إنجاز بحد ذاته، وتمكنه من تحقيق هذا الإنجاز هو فخر لنا جميعا ونهنئ أنفسنا وشعبنا على هذا الإنجاز.

وأضاف “هذا الحدث الكبير هو إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي يقدمها شعبنا الفلسطيني، رغم المعاناة التي يعيشونها خاصة في قطاع غزة الحبيب، وهذا يؤكد إصرارنا على النجاح والسير على طريق التطور والإنجاز لا الوقوف في أماكننا وانتظار الحلول التي قد تهل من هنا أو هناك”.

وهنأ القواسمي باسم شركة الوطنية موبايل الطفل محمد الشيخ، وعائلته التي واكبت نجاحاته المتواصلة، ومدربه محمد لبد على جهوده الكبيرة في تدريب الشيخ ليصل إلى هذا الحدث الضخم بأشخاصه وناسه، والدكتور ياسر العالم الذي رافق الطفل طوال مشواره لتحقيق هذا الإنجاز.

ومحمد الشيخ من مواليد 2003 في مدينة غزة، لاعب ليونة وفن الاكروبات، حصل على أعلى نسبة تصويت في نتائج نصف نهائي محبوب العرب (got talent) وتأهل للنهائيات، وشارك في العديد من المهرجانات الداخلية والخارجية خاصة افتتاح كأس النرويج.