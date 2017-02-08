مصرع مزارع بحادث جرار في سخنين

سخنين/PNN-لقي سائق الجرار الزراعي، الحاج أحمد حسين خضران غنايم (68 عامًا)، مصرعه اليوم الأربعاء، متأثرا بجراحه الحرجة أثناء عمله بحرث الأرض في أحد كروم الزيتون بمدينة سخنين.

وقدم الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث الإسعافات الأولية للمصاب، في محاولة لإنقاذ حياته، حيث أصيب بجراح حرجة في منطقة الرأس، وأقروا وفاته في المكان بعد فشل كافة المحاولات.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في حيثيات وقوع الحادث الذي لم تتضح أسبابه بعد.

وعلم أنه سيتم تشييع جثمان المرحوم إلى مثواه الأخير اليوم بعد صلاة المغرب من منزل العائلة إلى مقبرة وادي الصفا.