محكمة الاحتلال تصدر حكماً بحقّ الأسيرة نجوان عودة

رام الله/PNN-أصدرت محكمة الاحتلال في “عوفر” حكماً بحقّ الأسيرة نجوان عودة؛ بالسّجن الفعلي لـ(18 شهراً) وغرامة مالية بقيمة (100 ألف شيكل) مع وقف التنفيذ.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إلى أنه من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال عن الأسيرة عودة في تاريخ العاشر من شباط/ فبراير الجاري لإتمامها للمدّة المحكومة بها.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرة عودة، من مدينة البيرة، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلتها بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر 2015 بعد توجيه عدد من التهم لها أبرزها العمل في “مؤسسة محظورة”، علماً أنها موظفة في

جمعية قطر الخيرية.