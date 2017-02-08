ضبط مواد تجميل وكوزمتكس منتهي الصلاحية

رام الله/PNN_ ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم في محافظة نابلس 1300 علبة من مواد التجميل والكوزمتكس غير صالحة للاستخدام وهي عبارة عن كريمات وعطور تفتيح ومعجون اسنان .

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات استخباراية تفيد بوجود الكمية داخل احدى المخازن التجارية بالمدينة، حيث تم تحريك دورية الى المكان وبعد

التفتيش تم التحفظ على المضبوطات وبحضور جهات الاختصاص قسم الرقابة الدوائية بوزارة الصحة والاقتصاد الوطني تم معاينة الكمية وتبين عدم صلاحيتها لانتهاء تاريخها، واقرت اتلافها واستكمال الاجراءات القانونية

اللازمة .