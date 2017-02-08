لماذا تظهر مكعبات الثلج بلون أبيض رغم أن الماء شفاف؟

الكثير من الظواهر من حولنا لا تُثير انتباهنا للوهلة الأولى، لكن بعض المواقف تجعلنا نتساءل عن كيفية حدوثها!

مثال على ذلك، مكعبات الثلج ذات الشعبية الكبيرة خلال فصل الصيف المستعملة في العصائر والمشروبات. فإن استرعى ذلك انتباهك من قبل، تظهر مكعبات الثلج بلون مبيض مائل للتعكير، على الرغم من أن الماء في الحقيقة صافٍ لا لون له!

فما هو السبب في مخالفة مكعبات الثلج لأصلها “الماء” في اللون والنقاوة ؟

يعود السبب في ظهور مكعبات الماء المتجمدة باللون الأبيض إلى احتوائها على معادن. فالماء على الرغم من شكله النقي، إلا أنه غير صافٍ تمامًا.

حيث يحتوي على كميات صغيرة من المعادن والرواسب غير الضارة التي تتحول إلى وسط عكر أبيض اللون عندما تتجمد.

وعادةً ما يشتد اللون الأبيض والعكورة في وسط المكعب. السبب في ذلك أن جزيئات الماء تتجمد من الخارج إلى الداخل في الحاوية التي تُوضع بها.

حيث تتجمد الجزيئات الخارجية أولًا دافعةً الرواسب والمعادن إلى الوسط. ثم يبدأ الوسط – الغني بالرواسب – بالتجمد والنتيجة هي مكعبات ماء مجمَّدة غائمة من الوسط مبيضة اللون. وتختلف شدة التعكير من خفيفة إلى شديدة حسب تركيز الرواسب في الماء.

حتى إن اشتد التعكير، فهذا لا يعني أن الماء غير صالح للاستعمال، فالرواسب والمعادن في المياه العذبة غير ضارة، بل على العكس، بعضها مهم لصحة الإنسان ويتم إضافتها من قبل جهات مختصة لتعويض النقص بالمعادن في الجسم