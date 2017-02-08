روضة الطفل السعيد تفوز بالمركز الاول في العروض المسرحية بقطاع غزة

غزة/PNN-تابعة لجمعية إحياء الثقافة بغزة حي الشجاعية بالمركز الاول في العروض المسرحية ضمن مشروع تحسين جودة التعليم في رياض الاطفال بقطاع غزة والذي تنفذه الاغاثة الاسلامية عبر العالم في 40 روضة أطفال.

وقدم اطفال روضة الطفل السعيد عرضا مسرحيا تحت اسم “قرية نظيفة” التي حازت على المرتبة الاولى في العروض المسرحية.

وتقدمت ادارة جمعية إحياء الثقافة بالشكر والتقدير الى ادارة ومربيات روضة الطفل السعيد على جهودهم الكبيرة في انجاز هذه المسرحية، متمنية لهم المزيد من التفوق والنجاح.

وحصل الاطفال المشاركين في المسرحية على جائزة من الاغاثة الاسلامية، وتم تكريم روضة الطفل السعيد على هذا الانجاز.

الجدير ذكره ان روضة الطفل السعيد التابعة لجمعية إحياء الثقافة تأسست في العام 1995 وتضم مئات الاطفال سنويا ولديها طاقم تعليمي مميز.