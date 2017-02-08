إغلاق فوري لخزان الأمونيا بحيفا

الداخل المحتل/PNN – أمرت محكمة الشؤون المحلية، اليوم الأربعاء، بإغلاق خزان الأمونيا التابع لشركة “حيفا كيميكاليم” على الفور، استجابة لطلب بلدية حيفا بعد التقرير الذي أظهر الخطر المحدق بنحو مليون شخص بسبب وجوده.

وقضت المحكمة بإغلاقه على الفور لحين النظر في أمره في الجلية القادمة، والتي ستعقد يوم غد الخميس الساعة 11:30 ظهرًا في محكمة الشؤون المحلية في مدينة حيفا.

وجاء في الأمر الذي أصدرته المحكمة أن “هذا القرار يستند إلى التقرير الذي قدمه الخبراء كدليل على تعريض حياة عشرات أو مئات آلاف المدنيين للخطر في منطقة حيفا وكريوت، وأنه في حالة حصلت الكارثة، لا توجد أي وسيلة لتلافيها”.