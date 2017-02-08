الرئيس يصل بروكسل في زيارة رسمية

بروكسل /PNN- وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة رسمية، قادما من فرنسا.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عباس، يوم غد الخميس، وزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرز.

ويرافق الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

واختتم الرئيس، زيارة رسمية إلى فرنسا استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، ووزير الخارجية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، ومرشح الحزب الاشتراكي للرئاسة

الفرنسية، والمرشح المستقل للرئاسة الفرنسية، والسفراء العرب المعتمدين لدى فرنسا، كما منح سيادته مواطنة الشرف الفلسطينية لعدد من الشخصيات.

وجرى خلال اللقاءات الثنائية، بحث واستعراض آخر التطورات في المنطقة، وخاصة المتعلقة منها بالقضية الفلسطينية ومستجداتها، إضافة إلى العلاقات بين البلدين.