الأعرج: “العام الحالي سيشهد استراتيجية غير تقليدية لقطاع النفايات الصلبة في فلسطين”

أريحا/PNN- قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج “إن العام الحالي سيشهد استراتيجية جديدة غير تقليدية لقطاع النفايات الصلبة في فلسطين، تشجع على الاستثمار في قطاع النفايات الصلبة للحفاظ على البيئة وتحويله من تحدي إلى فرص استثمارية”.

وأضاف الأعرج أن الفريق الوطني لإدارة النفايات الصلبة والذي ترأسه وزارة الحكم المحلي عمل على إعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، ويقوم بمراجعتها بشكل كامل وشامل من أجل إعتمادها بصورتها النهائية بأقرب وقت ممكن لتشكل نقطة للأنطلاق نحو تطوير هذا القطاع الهام.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمشروع توسعة مكب نفايات أريحا، بدعم من الشعب الياباني، وحضره السفير الياباني في فلسطين تاكيشي اوكوبو، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ورئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبيرتو فالنت، ورئيس بلدية أريحا رئيس مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في أريحا والأغوار محمد جلايطة.

وأشار الأعرج إلى دور الوزارة في الإشراف على إدارة قطاع النفايات الصلية في فلسطين من خلال مجالس الخدمات المشتركة على مستوى المحافظات، وأنها تسعى وبشكل دؤوب لتوفير كامل الدعم المالي اللازم لدعم هذه المجالس لتمكينها من تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الأعرج أهمية الإنطلاق نحو تحويل مكبات النفايات إلى محطات ترحيل وفرز واستثمار، مشيراً إلى أهمية نشر الثقافة والتوعية لكافة أفراد المجتمع بضرورة البدء بفصل النفايات ابتداءً من المنزل ووضعها في الحاويات المخصصة لها من أجل تسهيل التعامل معها.

وشدد الأعرج على ضرورة التعاون والشراكة بين مجالس الخدمات المشتركة والقطاع الخاص من أجل تشجيعه وتحفيزه على الاستثمار في هذا القطاع الهام والذي يشكل نقطة جذب استثمارية هامة، خاصة أن الاستثمار في البيئة سيكون إحدى الجوانب الأساسية التي سيتطرق إليها مؤتمر التنمية الإقتصادية المحلية والمنوي عقده في 15 من آذار المقبل.