زراعة شجرة زيتون باسم الرئيس في بلدة واحة السلام قرب اللطرون

وزرع فتوح، باسم الرئيس محمود عباس، شجرة زيتون في حديقة السلام على مداخل البلدة، تقديرا لأبطال السلام من الفلسطينيين والاسرائيليين، وهي أول شجرة تزرع في الحديقة، بحضور نحو 50 مؤسسة

ومنظمة سلام اسرائيلية، إضافة إلى سكان البلدة.

وشكر فتوح أهالي البلدة، باسم الرئيس، وأكد أن زراعة الشجرة وحصرا الزيتون لما لها من رمزية، تدل على تمسك القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالسلام والعمل على تحقيقه.

وأشاد عضو لجنة التواصل زياد درويش، برمزية زراعة هذه الشجرة باسم الرئيس، مؤكدا أن سيادته شريك حقيقي للسلام، عكس ما تدعيه جهات اسرائيلية، وأن هذه الشجرة عادت لتزرع في الأرض الفلسطينية لتمتد وتتعمق جذورها فيها.

ودعا دول العالم إلى وقف عملية السطو على الآراضي الفلسطينية والتحالف من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ألقى عضو لجنة التواصل أنور أبو عيشه كلمة تحدث فيها عن قيم السلام وضرورة تحقيقه في أسرع وقت ممكن.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في كلمته خلال حفل زراعة الشجرة، أن الاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين، لأنه هو الحل الأمثل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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