حفل تخرج الدفعة الاولى من دورة تصنيع المستحضرات الكيماوية في الجامعة الاسلامية‎

بحضور #عميد كلية العلوم بالجامعة الاسلامية الاستاذ الدكتور : نظام الاشقر #ورئيس قسم الكيمياء الدكتور : رامي مرجان #ومدرب الدورة الاستاذ محمد النحال و#مدير مركز الابتسامة للتدريب والتطوير الاستاذ اجبارة ابو طه و#مدير العلاقات العامة مهندس احمد ابو طه كرم مركز #الابتسامةللتدريب والتطوير بالتعاون مع #الجامعة_الاسلامية خريجي دورة صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل والتي استمرت لمدة 10 لقاءات متتالية بواقع 300 ساعة تدريبة والتي ركزت علي التدريب#العملي في صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل وكانت المنتجات التي تم تصنيعها خلال الدورة هي :

سائل الجلي وسائل الايدي ومزيل الدهون وملمع زجاج ومعطر ومعقم الارضيات والشامبوا والبلسم وكريم مرطب البشرة وكريم تصفيف الشعر ولوشن الجسم وشامبوا الجسم

وفي كلمة له أكد الدكتور : نظام الأشقر #عميد كلية العلوم على مدى سعادته بعقد الدورة بالتعاون مع المركز الذي اعتبرها الدورة الاولي في قطاع غزة التي تهتم في هذا المجال وعلي ما الها من أهمية في نقل الطلاب من الجانب النظري الي تطبيق عملي . وبدوره أكد #مدير المركز الأستاذ : اجبارة أبو طه علي أهمية الدورة خاصة لطلاب قسم الكيمياء حيث تمكنهم من فتح مشاريع صغيرة في صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل وبدون رأس مال وبأقل الامكانيات مما يساعدهم في التغلب علي شبح البطالة

أما #رئيس قسم الكيمياء الدكتور : رامي مرجان الذي اشرف بالكامل علي الدورة اكد علي اهميتها و التي عززت الجانب العملي لدى المشاركين مؤكدا علي أن هذه الدورة الاولي من نوعها التي تنفذها الجامعة الاسلامية ولن تكن الاخيرة علي ان يكون هناك دورات مشابهة لها في الايام القادمة .

وفي نفس السياق عبر #المدرب الاستاذ : محمد النحال مدى سعادته من نجاح الدورة وخاصة ان كل مشارك بدا في الخطوة الاولي من خلال تصنيع كل مشارك منتجاته بيده

وهذا ما اكدت علية #المساعد_الفني الاستاذة : جنات نعيم عزارة علي مدى الاستفادة التي طرأت علي المشاركين من خلال تعلمهم تصنيع منتجات المنظفات والكريمات

وفي ختام اللقاء شكر المهندس : احمد ابو طه #مدير العلاقات العامة بالمركز كل من ساهم في نجاح الدورة مؤكدا علي اهمية التدريب العملي الذي يوفره مركز الابتسامة وان مركزه سيقدم نفس الخطوة الي باقي كليات الجامعة من قسم الصحافة الاعلام واللغة الانجليزية وغيره خاصة ان المركز لديه استديو اعلامي واذاعي للتدريب العملي وغرفة للترجمة الفورية مما يساعد الخريجين في الدخول الي سوق العمل وفي نهاية البرنامج تم توزيع الشهادات علي الخريجين بحضور ادارة الجامعة الاسلامية وادارة مركز الابتسامة .