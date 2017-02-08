برشلونة يقصي أتلتيكو مدريد ويتأهل للنهائي

برشلونه/PNN-تأهل فريق برشلونة بصعوبة بالغة لنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله مساء الثلاثاء، بملعب “كامب نو” في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وتقدم “البارسا” بهدف لويس سواريز في الدقيقة 43، وأدرك كيفين جاميرو التعادل بالدقيقة 83، ليتأهل للنهائي للعام الثالث على التوالي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدفين لواحد في معقل الفريق المدريدي.

واتسم اللقاء بالعنف الشديد والتوتر بين لاعبي الفريقين، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد عدة بطاقات، وصلت إلى 11 إنذارًا، و3 حالات طرد.

وتعرض للطرد سيرجيو روبيرتو في الدقيقة 57، ولويس سواريز بالدقيقة 90 من برشلونة، وكذلك يانيك كاراسكو في الدقيقة 69 من أتلتيكو.

ومن المنتظر أن يقابل برشلونة في النهائي الفائز من مواجهة ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيجو المقررة مساء الأربعاء، علماً أن لقاء الذهاب انتهى بنتيجة التعادل السلبي.