حياة للعمل التنموي والتطوعي تطلق حملتها “الدفى عفى …فكر بغيرك ” بزيارة قرية العوجا

رام الله / PNN-في اطار خطتها التطوعية وعملها التنموي لخدمة المجتمع المحلي زار اليوم الاربعاء متطوعون جميعة حياة للعمل التنموي والتطوعي قرية العوحا في مدينة اريحا ،وبالتعاون مع المجلس المحلي ، وعملوا على توزيع الحرامات والالبسة الشتوية على بعض العائلات المحتاجة ضمن حملة “الدفى عفي فكر بغيرك” .

وكان في استقبال المتطوعين نائب رئيس محلي العوجا ابراهيم أبو علفا،وعضو المجلس جميل جراهيد، وقدموا للوفد شرحا عن قرية العوجا التي تقع بعد 12 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة أريحا وبسبب موقعها هذا تعرضت لهجمة استيطانية احتلالية واسعة، ومصادرة لأراضيها، ويعتمد اقتصاد القرية على الزراعة بشكل أساسي، وتبلغ مساحتها ما يقارب 120 ألف دونم.

وتقدم أبو علفا بالشكر الى جمعية حياة على هذه اللفتة الكريمة، قائلا هذا النشاط دليل على نبذة الخير في شبابنا الفلسطيني.

ومن جانبها اشارت حياة أن هذه النشاط يأتي في اطار تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهمشة والفقيرة والتي تحتاج الى رعاية وتواصل ،موضحة أن الحملة التي اطلقتها هي للتفكير بالاخرين وتقديم يد العون والمساهمة بالتخفيف عن كاهل المواطنين .

زار المتطوعون عائلات في البلدة وتقديم المساعدات لهم والاطلاع على اوضاعم المعيشية الصعبة،مؤكدة أن العمل التعاوني والتطوعي الذي تقوم به حياة هو جزء من الالتزامات الاخلاقية والمسؤولية الاجتماعية تجاه اهلنا .

وتقدمت حياة بالشكر لكل المتطوعين والذين شاركوا بهذا اليوم التطوعي وكذلك للمساهمين بالحملة من اهبل الخير ، مشيرة أن المجتمع الفلسطيني كان ومازال يضرب اروع الامثلة في التطوع والتكاتف الاجتماعي ، بالرغم من كل المعيقات وقلة الامكانيات الا أن حياة وبجهود متطوعيها قادرة على زرع الامل في نفوس الاطفال والنساء والشيوخ وتتحمل مسؤولياتها تجاه العائلات المحتاجة في فصل الشتاء وبرده القارص.