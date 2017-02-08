الحكومة: إعلان إسرائيل بناء 1162 وحدة استيطانية جديدة يمثل تحديا جديدا للمجتمع الدولي

رام الله /PNN- طالبت حكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتحويل رفضه وإدانته الاستيطان الاسرائيلي إلى فعل حقيقي يجبر حكومة الاحتلال على وقف تصعيدها الشامل الذي يطال كافة

الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن الإعلان عن بناء 1162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد سيل الإدانة والاستنكار والرفض الدولي لإقرار ما يسمى بقانون( تسوية

المستوطنات) يعد تحديا جديدا وسافرا للمجتمع الدولي، ويثبت أن اُسلوب الإدانة والاستنكار دون التحرك العملي والفعلي الملزم يزيد الحكومة الإسرائيلية تمردا واستهتارا بكافة الشرائع والقوانين الدولية.

وشدد المتحدث الرسمي على أن إسرائيل ومن خلال خطواتها الأخيرة تصر على الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التعقيد والصعوبة، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا سريعا دون تأخير.