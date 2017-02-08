الدجاني والسفير الياباني يبحثا سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة والطاقة المتجددة

القدس/PNN/ استقبلت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم قرب بوابة أريحا وفداً يابانياً رفيع المستوى ضم على رأسه سعادة السفير الياباني تاكيشي أوكوبو، بهدف الاطلاع على مشاريع شركة كهرباء القدس، وبحث آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات، لاسيما في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس السيد يوسف الدجاني، ورئيس بلدية أريحا محمد جلايطة، ومساعد المدير العام لشؤون التخطيط الاستراتيجي في الشركة م. علي حمودة، ومساعد المدير العام للشؤون الفنية م. منصور نصار، ومساعد المدير العام لشؤون الطاقة الشمسية م. هاني غوشة، ومحمد زيدان مدير فرع كهرباء القدس في أريحا إضافة إلى عدد من المهندسين والفنيين والعاملين في الشركة.

وقام سعادة السفير أوكوبو برفقة كل من رئيس مجلس الإدارة السيد يوسف الدجاني، ورئيس البلدية محمد جلايطة، ومساعدي المدير العام في كهرباء القدس، بجولة ميدانية للاطلاع على أهم الإنجازات والمشاريع التي نفذتها كهرباء القدس في مجال الطاقة الشمسية، حيث شملت الجولة زيارة محطة الطاقة الشمسية “محطة سطح البحر الميت” التي توفرطاقة بقدرة 730 كيلو واط.

واستعرض مهندسو الشركة أمام السفير أوكوبو آلية عمل محطة البحر الميت في توليد الطاقة الشمسية، ومحطة الطاقة الشمسية التي مازالت قيد الإنشاء قرب محطة التنقية التي تعمل بقدرة 1.5 ميغا واط، وبكلفة إجمالية ستصل إلى حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي، حيث سينتهى العمل فيها منتصف العام الحالي، وذلك بهدف توليد الطاقة لتغطية نفقات فواتير البلدية وإنارة الشوارع في مدينة أريحا، كما زار السفير أوكوبو والسيد الدجاني المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا “JAIP” ، حيث اجتمعا مع د. علي شعث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة وحاتم يوسف مدير عام شركة تطوير مدينة اريحا الصناعية الزراعي، وبحثوا، إمكانية فتح مكتب للشركة في المنطقة الصناعية الزراعية، وبحث سبل التعاون المشترك على صعيد الطاقة لتطوير مدينة اريحا الصناعية الزراعية.

كما بحث السيد الدجاني مع السفير أوكوبو خلال الزيارة جملة من القضايا المشتركة والتي من الممكن أن تؤسس لشراكة حقيقية بين الجانبين، وخصوصاً على صعيد الطاقة والطاقة البديلة، إضافة إلى إمكانية توفير الطاقة الكهربائية للمنطقة الصناعية الزراعية ، بما يشمل تسهيل سرعة التقدير، والتنفيذ والربط، إضافة إلى مناقشة بناء محطة خلايا شمسية لصالح عدد من المناطق والمخيمات في مدينة أريحا، بما ينسجم مع رؤية اليابان واستراتيجيتها لتطوير مدينة أريحا، خاصة وأن مشاريع الطاقة والطاقة الشمسية تشكلان عنصراً هاماً لتنفيذ استرايجية التطوير، هذا بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع الشركات اليابانية في البحث عن حلول فيما يتعلق بالطاقة ورفع كفاءتها في المستقبل داخل المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا والمحافظة.

وفي نهاية الجولة توجه السفير أوكوبو والوفد المرافق له، برفقة الدجاني، إلى مركز التدريب المهني والتقني التابع لكهرباء القدس، وكان محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، في استقبال الوفد، بحضور رئيس البلدية جلايطة، ووفد هيئة المدن الصناعية والزراعية، حيث قاموا بجولة داخل المركز، للاطلاع والتعرف على مختلف أقسامه ومختبراته، وخصوصاً مختبر التكنولوجيا، ومختبر الحاسوب، ومختبر الطاقة الشمسية، ومحطات التوليد التي تعمل بالطاقة الشمسية، وما يقدمه من خدمات مختلفة على صعيد تدريب المهندسين الكهربائيين، والفنيين، وطلبة الجامعات والمدارس.

وخلال اللقاء في مركز التدريب أوضح الفتياني إن شركة كهرباء محافظة القدس قطعت شوطاً طويلاً على صعيد المشاريع التي نفذتها في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، إضافة إلى المشاريع التطويرية التي تنفذها في مجال قطاع الكهرباء بمختلف مناطق الامتياز، وخصوصاً في مدينة أريحا، مثمناً جهود اليابان وما تقدمه من مشاريع متواصلة لأبناء شعبنا في مختلف المجالات.

وعبر الدجاني عن اعتزازه بهذه الزيارة الهامة، قائلاً “أسمحوا لي أن أعبر لكم باسمي وباسم مجلس إدارة الشركة عن بالغ سعادتي لهذه الزيارة والتي جاءت بهدف الاطلاع على مختلف المشاريع الهامة التي نفذتها كهرباء القدس والخبرات التي تمتلكها الشركة في مجال الطاقة، وبحث آفاق التعاون المشترك، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة”.

وشكر الدجاني زيارة السفير أوكوبو والوفد المرافق له لشركة كهرباء محافظة القدس والاطلاع على مختلف مشاريعها في مدينة أريحا، بما فيها مركز التدريب المهني والتقني التابع للشركة، آملاً أن تفضي هذه الزيارة إلى مزيد من التعاون المشترك فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع مشتركة بين الجانبين، سواء على صعيد الطاقة أو على صعيد مركز التدريب، بما يسهم في تطوير قطاع الكهرباء، وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة من هذه المشاريع، إضافة إلى توفير فرص عمل.

من جهته أكد السفير أوكوبو والوفد المرافق له أن شركة كهرباء محافظة القدس تشكل قصة نجاح كبيرة، تسهم في النهوض بقطاع الطاقة من خلال المشاريع التي تنفذها على هذا الصعيد، بهدف خدمة هذا القطاع الواسع والحيوي، والإسهام في تحقيق الأمن الكهربائي للمواطنين، معرباً في الوقت ذاته عن إعجابه لما شاهده من تطور وتقدم تكنولوجي وخبرات كبيرة تملكها شركة كهرباء محافظة القدس، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى مركز التدريب الذي يحوي أقساماً تكنولوجية متطورة وهامة.