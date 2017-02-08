اخبار فلكية 8.2.2017

المشتري يتراجع وعطارد في الدلو وخسوف للقمر

اعتبارا من صباح يوم الاثنين 6.2.2017 شرع كوكب المشتري في تراجعه السنوي والذي يستمر عادةً لمدة اربعة اشهر ( حتى 9.6 ), يحصل التراجع في برج الميزان – خلال الاشهر المقبلة يخف تفاؤلنا ويكون تعطيل في المجالات التي يتحكم فيها هذا الكوكب وهي دور النشر والصيرفة والدراسة الاكاديمية والامور الدينية والفلسفية والسفر البعيد. علينا الاعتماد على انفسنا وليس على عنصر الحظ.

كوكب عطارد انتقل يوم الثلاثاء 7.2.2017 الى برج الدلو وسيمكث فيه في حركة امامية ايجابية حتى 25.2.2017, خلال الفترة المذكورة يشعر مواليد برج الدلو بقوة الفكر والادراك وتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة واجراء الاتصالات الضرورية او القيام بسفريات ضرورية كما يتمتعون من قدرة على اقناع الآخرين بوجهة نظرهم. يستفيد معهم في ذلك مواليد الابراج الهوائية الاخرى اي الجوزاء والميزان والنارية اي الحمل, الاسد والقوس وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب عطارد ساعة ولادته في برج الدلو. من يولد ولديه عطارد في الدلو يدرك بأن قوة الحدس والالهام هي التي تساعده عند اتخاذ قراراته.

يكتمل القمر بدرا بعد منتصف ليل 10.2.2017 بحوالي ساعتين ونصف الساعة في برج الاسد ويحصل له خسوف يترك اثرا سلبيا علينا في اي خطوة جديدة نقوم بها واكثر المتضررين هم مواليد برج الدلو. علينا جميعا دراسة اي خطوة مهمّة نقوم بها والمحافظة على انجازاتنا القائمة.

الكسوف والخسوف هما امران سلبيان نتجنب خلالهما اي عملية جراحية او البدء بمشروع جديد وننتبه في علاقتنا مع الآخرين من حولنا ونكون حذرين في المعاملات المالية لا سيما البورصة وكذلك الاوراق المالية, يكون التأثير قويا يوم السبت 11.2.2017 ولكن قد يترك أثره المباشر لمدة بضعة أيام.