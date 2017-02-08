” فتح ” تنظم حفل لتكريم شهداء الدفاع عن الشرعية بشرق غزة

غزة/PNN – بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس “أبو ماهر”، وأمين سر إقليم شرق غزة إياد حلس ” أبو رافع” وأعضاء لجنة الإقليم، نظمت حركة ” فتح ” إقليم شرق غزة، منطقة شهداء اجديدة ، اليوم الأربعاء ، حفل لتكريم شهداء وجرحى الواجب الوطني والدفاع عن الشرعية الوطنية الفلسطينية الذين قتلوا وجرحوا على يد حركة حماس أثناء الانقلاب . وذلك في منزل الحاج أبو هاني حسنين بحي الشجاعية، شارك به المئات من أبناء وكوادر الحركة ، وأهالي الشهداء والوجهاء والمخاتير.

وفي كلمة حركة ” فتح ” منطقة شهداء اجديدة، أكد الأخ أسامة مشتهى أن هذا الحفل جاء وفاءاً من الحركة لأهالي شهداء الواجب الوطني وشهداء الدفاع عن الشرعية الوطنية، وتكريماً لذوي الشهداء الذين قتلوا بدم بارد.

وأشار مشتهى، أن فتح لم تستبيح يوماً الدم الفلسطيني ، منذ انطلاق الثورة الفلسطينية حتى يومنا هذا، وتعتبره من المحرمات التي ممنوع الاقتراب منها ، وفتح توجه في علاقاتها الوطنية دائماً رسائل محبة ووحدة.

وأضاف مشتهى، أن شهدائنا الأبرار أضاءوا لنا دروب النضال وعتمة الطريق، وهم قناديل متوهجة لا تنطفئ ، وبوصلة فتح وطنية بامتياز فهي لا تشير إلا إلى فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ختام كلمته وجه مشتهى كلمة لأهالي الشهداء والجرحى، قائلاً نحن لمن نجتمع اليوم لننكأ الجرح ونجدد ألم ووجع الفراق، ولكننا اجتمعنا هنا لنؤكد لكم أن فتح ستبقى معكم وإلى جانبكم وفية لتضحيات أبنائكم وإخوانكم .

بدوره أشاد عامر الوادية، في كلمة أهالي شهداء الواجب الوطني والدفاع عن الشرعية الوطنية، ببطولات الشهداء وثباتهم في الدفاع عن مواقعهم ومقراتهم، معتبراً أن دفاعهم هذا لم يكن دفاع عن حزب، بل كان دفاع عن وطن سلب ونهب ودمرت مقدراته .

وقال الوادية، إن إقليم شرق غزة بفرسانه وأبطاله ومناطقه التنظيمية يساهم دائماً في تضميد جراح أهالي الشهداء والجرحى، الذين دفعوا فاتورة بالدم من أجل الحفاظ على الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة القائد الهمام محمود عباس ” أبو مازن “.

وتمنى الوادية من المولى عز وجل، أن يتغمد شهداء الواجب الوطني والدفاع عن الشرعية بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يتم طي صفحة الانقسام الأسود الذي دمر المشروع الوطني الفلسطيني.

وقدم الوادية، خالص شكره وامتنانه لقيادة إقليم شرق غزة ممثلة بأمين سرها إياد حلس، منطقة شهداء اجديدة وخاصة أمين سرها الأخ عرفات حسنين، التي نظمت هذه الفعالية الطيبة، ومتمنياً لقيادة المنطقة التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن.

وألقى الشاعر علاء العبسي شاعر العاصفة قصيدة في هذا الحفل، ألهبت مشاعر الحضور رثى فيها الشهداء ، كما ألقى قصيدة ثانية تحدث فيها عن أمجاد وتاريخ وبطولات حركة فتح .

وفي نهاية الحفل جرى تكريم عائلات الشهداء والجرحى.