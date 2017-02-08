المطران بييرباتيستا بيتسابالّا يُعيّن المطران وليم شوملي نائباً بطريركيّاً في الأردن

بيت لحم/PNN – عيّن المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس، المطران بييرباتيستا بيتسابالا، النائب البطريركي في القدس وفلسطين المطران وليم حنا شوملي، نائبًا بطريركيًا للاتين في الأردن، خلفًا للمطران مارون الياس لحّام.

وقال البيان الصادر عن مكتب أمانة سر البطريركية اللاتينية: “بعد التشاور مع مجلس الأساقفة والمجلس الاستشاري للبطريركية اللاتينية، عيّن سيادة المطران بييرباتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس، المطران وليم شوملي نائبًا بطريركيًا في الأردن، خلفًا للمطران مارون لحّام الذي قدّم استقالته من منصبه الأسبوع الماضي”.

وأضاف البيان الموقّع من المدبر الرسولي: “وإذ تشكر البطريركية اللاتينية مجددًا المطران مارون لحّام لخدمته الطويلة لكنيسة الأرض المقدسة، تتمنى للمطران وليم شوملي التوفيق في مهمّته الجديدة، وتؤكّد له صلاتها وتعاونها”.