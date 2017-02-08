قذائف وصفارات إنذار في إيلات

القدس/PNN – ذكرت مصادر عبرية ان منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت ليل الأربعاء الخميس 3 صواريخ فوق مدينة إيلات (جنوب الاراضي المحتلة) أطلقت من سيناء.

وأطلِقت صفارات الإنذار في مدينة إيلات وسط سماع دوي انفجارات في المدينة.

فيما قالت مصادر عبرية اخرى إلى أن سبعة صواريخ أُطلقت على مدينة “ايلات” المحتلة، اعترضت القبة الحديدية ثلاثة منها.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أمرت بإخلاء فندق “كلاب هوتيل” في مدينة “ايلات”.

ونقلت المصادر العبرية عن أحد المستوطنين قوله: “كنت في المنزل وفجأة سمعت صافرات الانذار تلاها صوت انفجارات، ومرة ثانية عملت صافرات الانذار وسمعنا انفجار آخر هز البيت، وانبطحنا جميعاً على الأرض، وبقيت صافرات الانذار تدوي لعدة دقائق”.

وفي ذات السياق، ذكر موقع “روتر” العبري، أنه تم إخلاق فندي “كلاب هوتل”، ولم يكشف الموقع إن كان صاروخاً قد أصاب الفندق.