حالة الطقس: فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة

رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويبقى الجو غدا الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، و اعتباراً من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الاحد، غائماً جزئياً الى غائم، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .