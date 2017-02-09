الاعلام العبري:داعش تبنى المسؤولية عن اطلاق الصواريخ على ايلات

بيت لحم/PNN/ قالت وسائل الاعلام العبرية صباح اليوم الخميس ان تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء المعروف باسم داعش فرع سيناء اعلن مسؤوليته عن اطلاق الصواريخ على مدينة ايلات جنوب اسرائيل الليلة الماضية.

وقالت وسائل الاعلامية المختلفة في اسرائيل ان تنظيم داعش في سيناء تبنى اطلاق الصواريخ على ايلات مشيرة الى انه تم اطلاق صلية صواريخ تم فيها اسقاط ثلاثة من قبل نظام القبة الحديدية فيما سقطت ثلاث اخرى داخل الاراضي المصرية قرب الحدود كما سقط صاروخ داخل الاراضي الاسرائيلية في منطقة مفتوحة دون ان يسبب اي اضرار.

على صعيد اخر قالت وسائل الاعلام العبرية ان الحياة عادت صباح اليوم الى طبيعتها بعد اطلاق الصواريخ الليلة الماضية حيث ساد المدينة اوضاع تاهب وتوتر فيما تم نقل ثلاثة اشخاص الى المستشفى بسبب الهلع .