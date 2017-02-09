الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين خلال حملة المداهمات التي نفذها فجر اليوم

محافظات/PNN- اعتقلت قوات الإحتلال “الإسرائيلي” فجر اليوم الخميس, عشرة شبان فلسطينيين، بعد مداهمة عدد من بلدات ومدن من الضفة الغربية و القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الإحتلال اعتقلت كل من سامر الديسي، محمد الديسي من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، ومحمد الراهيم العمور، من بلدة تقوع القريبة من بيت لحم، ونافذ الشوامرة، من بلدة دورا جنوب الخليل، ومحمد انور حنون، من المزرعة القبلية، شمال رام الله.

وكان بيان جيش الإحتلال تحدث عن اعتقال أربعة فلسطينيين المزرعة الغربية غرب رام الله، وثلاثة شبان من خرب دير العسل والطبقة والهجيرة المحيطة ببلدة دورا، وشاب ثامن من تقوع.