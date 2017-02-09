“شبيه فان باستن” يرفض ريال مدريد

مدريد/PNN- قال وكيل أعمال إدين دجيكو، مهاجم إيه إس روما وهداف الدوري الإيطالي، إن اللاعب غير مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد، فيما شبهه بالأسطورة الهولندي ماركو فان باستن.

كانت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع دجيكو، لتدعيم الجبهة الهجومية، الصيف المقبل.

ويقدم دجيكو موسما رائعا مع روما، حيث سجل 17 هدفا، احتل بها صدارة هدافي الكالتشيو حتى الآن، متفوقا على نجوم كبار بحجم جونزالو هيجواين، وماورو إيكاردي، مهاجمي يوفنتوس وإنتر ميلان.

وقال وكيل دجيكو، سيلفانو مارتينا، في تصريحات لشبكة “ميديا سيت” الإيطالية، مساء أمس، الأربعاء، ردا على اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب، “دجيكو يلعب حاليا في نادٍ كبير، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، لا أرى أي سبب للتغيير”.

وأضاف “دجيكو لاعب قوي، وسجل أكثر من 200 هدف طوال مسيرته الكروية، وفي بعض المباريات هو الوحيد الذي يذكرني بالأسطورة فان باستن”.

وأوضح وكيل أعمال المهاجم البوسني أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لروما، منح اللاعب فرصة اللعب بحرية، لتقديم أسلوبه، لافتا إلى أنه حتى في المباريات التي لا يسجل فيها أهدافا، فإنه يقدم أداءً جيدا.

واختتم وكيل دجيكو حديثه بقوله “واجه صعوبات كبيرة الموسم الماضي بسبب مشاركته في دوري جديد، لكن الأمور أصبحت على ما يرام مع سباليتي، والنادي يضع ثقته الآن في اللاعب”.

ولم يقدم دجيكو الأداء المنتظر في أول مواسمه مع روما، الموسم الماضي، بعد انتقاله قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.